Kindersekspop in de ban, pedohandboek na jaren discussie ook

Zogeheten kindersekspoppen moeten kinderen tussen de 7 en 11 jaar voorstellen, hebben een zachte huid van siliconen en zijn geprepareerd om er seks mee te hebben. Bij ontdekking ervan staat de Douane machteloos. Kindersekspoppen worden zo’n dertig keer per jaar ontdekt. Na een luwe periode tijdens de pandemie is er nu weer sprake van een stijging. Zoals er ook sekspoppen zijn voor volwassenen, zo is er ook een markt voor nepkinderen. Die zijn meestal van Chinese makelij en zijn gewoon via onder meer Alibaba te bestellen.

Minister Dilan Yeşilgöz (VVD, Justitie) wil daar een einde aan maken, schrijft ze de Tweede Kamer. Ze noemt de seksualisering van kinderen ‘absoluut onwenselijk en verwerpelijk’. Nog voor het einde van het jaar moet er een wetsontwerp hierover liggen.

Het aanbod van poppen is niet alleen te vinden op het zogenoemde Dark Web - het deel van internet waar identificatie van gebruikers schier onmogelijk is -, maar de plastic kinderen zijn ook te koop via het gewone internet. In Australië, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk gelden er al verboden. Handelaren anticipeerden daar trouwens meteen op. Zo trof de Engelse douane al meisjes-sekspoppen aan waarbij, als ‘afleidingsmanoeuvre’ een grote cupmaat borsten was vermeld.

Zonder hoofdbrekens is het verbod niet. Want het roept de vraag op of een pedoseksueel zich niet sneller aan een echt kind zal vergrijpen bij gebrek aan een pop. Zo schetste een deskundige recent in een onderzoek: ,,De ene zegt: ‘Geef ze een pop en de volgende stap is dat ze het op echte kinderen gaan doen.’ En de ander zegt: ‘nee, juist zo’n pop kan ervoor zorgen dat ze het niet gaat doen.’” De conclusie is dat de experts er niet uitkomen. Er is geen ‘evidence based onderzoek beschikbaar’. En dat geeft wel voor zorgen.

Effect

Yeşilgöz erkent dat het effect van de wet ‘onduidelijk’ is. Toch schrijft ze: ,,Voor mij staat vast dat het buitengewoon onwenselijk is dat dergelijke seksattributen door Nederland rouleren.’’ Ze benadrukt dat er geen ‘subcultuur’ mag ontstaan waarin het ‘seksueel misbruik van kinderen wordt genormaliseerd’.

Met diezelfde motieven komt een verbod op zogeheten pedohandboeken ook dichterbij. Hoewel de Tweede Kamer daar al vier jaar geleden om vroeg, achtte toenmalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie) een ban erop overbodig, omdat de wet het al mogelijk zou maken de handboeken in beslag te nemen. Maar uit onderzoek bleek dat een apart verbod wel degelijk nodig is.

In de pedohandboeken staat minutieus beschreven hoe kinderen het best benaderd kunnen worden, op ‘bijna pedagogische wijze’; en zelfs hoe daders DNA-sporen kunnen ‘vermijden’ bij seksueel contact. Onderzoekers vonden zo’n twaalf handleidingen op het internet die online zeker honderdduizend keer waren uitgewisseld.

Op het ‘verspreiden’, ‘verwerven’ of bezitten van deze handboeken komt maximaal vier jaar cel te staan. Zonder praktische problemen is het instellen van die wet overigens ook niet: want wat te doen met bijvoorbeeld pornografische romans, zoals De 120 dagen van Sodom van Marquis de Sade, waarin een groep mannen tienerkinderen tot seksslaaf maakt? Voor ‘literatuur’ is daarom een uitzondering gemaakt. Het is aan de rechter om straks de grenzen aan te geven.