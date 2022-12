Kinderopvangtoeslag toch omhoog: kabinet trekt 57 miljoen euro extra uit

Het kabinet trekt toch de portemonnee om de kinderopvangtoeslag te verhogen. Er komt 57 miljoen euro extra bij, om de kosten van inflatie te drukken. Voor een kinderdagverblijf wordt per uur straks 9,06 euro vergoed. Kinderopvang werd voor veel ouders anders te duur.

De kinderopvang heeft te maken met flink hogere kosten door inhuur van extern personeel en een hogere energierekening. Staatssecretaris Karien van Gennip zei vorige maand nog dat ouders de verhoging van de kosten maar moesten slikken. Pas voor 2024 zou de kostenverhoging kunnen worden gecompenseerd. Het blijkt nu toch anders te kunnen. Waar de overheid eerst de vergoeding met 5,66 procent zou verhogen, komt daar nu 0,94 procentpunt bij.

Dat betekent dat de vergoeding voor een kinderdagverblijf naar 9,06 euro per uur gaat. Voor buitenschoolse opvang wordt per uur in 2023 7,79 euro vergoed en voor gastouders 6,80 euro.

Bijna helemaal gratis

Per 1 januari 2025 verdwijnt het huidige systeem met kinderopvangtoeslag en krijgen alle ouders die werken 96 procent van de kosten van de kinderopvang vergoed. Ook in dit stelsel blijft het echter mogelijk dat ouders alsnog meer uit eigen zak moeten betalen omdat de tarieven hoger zijn dan de overheid veronderstelt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt dat de belofte van ‘bijna gratis’ kinderopvang misleidend is en vooral nadelig uit kan pakken voor lagere inkomens.

In de tussentijd wil Van Gennip bekijken hoe de regeldruk in de kinderopvang kan worden aangepakt, zodat het bestaande personeel meer uren aan de opvang kan besteden. Er is namelijk een tekort aan 6000 medewerkers en dat aantal loopt de komende jaren alleen maar verder op.

