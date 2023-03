Kinderen kunnen straks achternaam van twee ouders krijgen

De Eerste Kamer nam een wetsvoorstel aan dat dit regelt. De Tweede Kamer was vorig najaar al akkoord gegaan met de beoogde wijziging in het Burgerlijk Wetboek. De wijziging was een wens van de Tweede Kamer, omdat veel mensen aangaven dat ze meer keuzevrijheid wilden bij de naamgeving. Daarop heeft het vorige kabinet de wetswijziging in gang gezet.

De wijziging gaat op 1 januari 2024 in, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht voor kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren. Ouders die alsnog de achternaam voor deze kinderen willen wijzigen, krijgen vanaf de inwerkingtreding een jaar de tijd om dat alsnog te regelen.

Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind de achternaam van de vader of van de duomoeder, als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners, krijgt een kind automatisch de naam van de geboortemoeder. Geadopteerde kinderen kunnen de achternaam kiezen die bij geboorte is gegeven en de naam van hun adoptieouders.