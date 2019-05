Kiezen in het stemhokje tussen oude bekenden en een fris geluid

1. Democraten 66 (D66); Lijsttrekker Sophie in ‘t Veld

De slogan van D66 laat niets te raden over als het gaat om de houding van de democraten tegenover Brussel: ,,Voor Europa”. Ze zijn er van overtuigd dat we voor een sterk Nederland niet minder, maar juist meer Europa nodig hebben. Daarnaast profileert de partij zich met ‘vrijheid voor iedereen’ en wil ze waakhond zijn over rechten als privacy, persvrijheid en gelijke rechten voor vrouwen en LHBTI’ers.

Volledig scherm Sophie in Õt Veld (D66). © ANP

2. CDA - Europese Volkspartij; Lijsttrekker Esther de Lange

Het CDA vindt onze belangen ‘het beschermen waard’ binnen Europa. De christendemocraten maken zich vooral hard voor maatregelen voor veilige grenzen en een goed werkende economie. Ze willen daarnaast dat Brussel eerbied toont voor onze waarden en tradities en niet te machtig wordt. Een toekomst voor Europa betekent voor het CDA ook een duurzame toekomst. ,,Met een eerlijke boterham voor ons werk.”

3. PVV (Partij voor de Vrijheid); Lijsttrekker Marcel de Graaff

De PVV wil dat Nederland uit de EU vertrekt; een nexit dus. De partij van Wilders wil de gulden weer invoeren en toegang behouden tot de interne markt door handelsverdragen. Verder moet Nederland weer baas worden over de eigen grenzen. Wij moeten zelf bepalen wie er binnenkomt en sluiten de grenzen voor arbeidsimmigratie uit Oost-Europa en voor alle immigratie uit islamitische landen.

4. VVD; Lijsttrekker Malik Azmani

De VVD legt de nadruk op veiligheid en migratie. Europa dient zich volgens de liberalen te richten op grensoverschrijdende uitdagingen en zich niet bemoeien met dingen die landen zelf kunnen regelen. Ook moeten bedrijven de ruimte krijgen, bijvoorbeeld om met nieuwe ideeën duurzamer te produceren en te innoveren. Landen die zich niet aan (financiële) afspraken houden, worden hard aangepakt.

Volledig scherm Malik Azmani (VVD) © ANP

5. SP (Socialistische Partij); Lijsttrekker Arnout Hoekstra

Nederland is zelf de baas, vindt de SP. Dus wél samenwerking binnen Europa, maar geen Brusselse bemoeienis met onze pensioenen, ons openbaar vervoer en ons leger. Daarnaast moet de bevoordeling van multinationals en uitbuiting van mensen stoppen. De socialisten willen verder de arbeidsmigratie beperken, omdat daardoor de lonen laag blijven. En het moet klaar zijn met topsalarissen van politici.

6. PvdA (Europese Sociaaldemocraten); Lijsttrekker Frans Timmermans

De PvdA wil ‘een Europa dat beschermt’. Tegen grote uitdagingen als klimaatverandering, tegen bedreigingen van buitenaf en tegen bedrijven die te groot zijn om alleen aan te pakken, zoals Google en Facebook. De partij kiest actief voor Europese samenwerking en ziet Brussel als een instrument dat Europeanen ten dienste moet staan. En niet multinationals bepalen wat wet is, maar de samenleving.

Volledig scherm Frans Timmermans. © ANP

7. ChristenUnie-SGP; Lijsttrekker Peter van Dalen

De combinatie ChristenUnie-SGP vindt dat de Europese Unie hoognodig moet worden heringericht. De gedachte van samenwerkende soevereine staten komt weer centraal te staan en de Europese Commissie maakt veel minder eigen voorstellen. Verder willen de christenen per direct stoppen met toetredingsonderhandelingen met Turkije en uittreding van Griekenland uit de eurozone.

8. GroenLinks; Lijsttrekker Bas Eickhout

GroenLinks wil kiezen voor een Unie die draait op schone energie. Er moet geen publiek geld meer naar fossiele brandstoffen gaan, en alle kolencentrales moeten uiterlijk 2030 sluiten. Verder broedt de partij op een EU-spoorplan dat de hoofdsteden verbindt. Ook moet er een Europees minimumbelastingtarief komen voor bedrijfswinsten. En GroenLinks wil een gemeenschappelijk asiel - en immigratiebeleid.

Volledig scherm Bas Eickhout (GroenLinks) © ANP

9. Partij voor de Dieren; Lijsttrekker Anja Hazekamp

De Partij voor de Dieren wil dat Europa stopt met miljardensubsidies voor landbouw en visserij. Er moet alles aan gedaan worden om klimaatverandering tegen te gaan. En belangen van mensen, dieren en het milieu tellen zwaarder dan belangen van banken en multinationals. Verder krijgen alle mensen op de vlucht voor honger, droogte en geweld - of voor vervolging door hun overtuiging of geaardheid - hulp.

10. 50Plus; Lijsttrekker Toine Manders

50Plus wil pas op de plaats maken. Uitgangspunt bij de EU is: niet meer, wel beter. Minder regelgeving en de taken van Brussel beperken tot economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en zaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlands beleid. De senioren zijn verder tegen een Europese minister van Financiën met een eigen begroting of een aparte begroting voor de eurolanden.

11. JEZUS LEEFT; Lijsttrekker Florens van der Spek

JEZUS LEEFT noemt één programmapunt als het allerbelangrijkste: Volg Jezus. De partij vindt ook dat de EU ons handen met geld kost en wil er daarom uitstappen. Verder moet de grensbewaking weer worden ingevoerd en willen deze streng gelovigen in Brussel regelen dat abortus en euthanasie worden verboden. Ook roken en alle drugs, prostitutie en openlijk naakt in de samenleving gaan in de ban.

12. Denk; Lijsttrekker Ayhan Tonça

Denk is uitgesproken vóór de EU. De Europese vrijhandel, vrede en solidariteit hebben volgens de partij grote voordelen voor ons land. Denk is echter tegen de alsmaar uitdijende en ondemocratische Brusselse bureaucratie. Verder moeten de rechten van het Europees Parlement worden uitgebreid. Ook mag ‘geen enkel beschaafd land’ op voorhand worden uitgesloten van het EU-lidmaatschap.

Volledig scherm Ayhan Tonça (Denk) © ANP

13. De Groenen; Lijsttrekker Paul Berendsen

De Groenen wil een gezamenlijk buitenlands beleid en budget voor ontwikkelingssamenwerking. De lidstaten dragen verplicht af. Verder moeten voorstellen meer gericht zijn op duurzaamheid en het goedkoper maken van arbeid dan op economische groei. Ook wil De Groenen eenduidige afspraken over wapenhandel en moet de internationale gemeenschap streven naar één staat Palestina.

14. Forum voor Democratie; Lijsttrekker Derk Jan Eppink

Forum voor Democratie is tegen de EU. Die is grenzeloos uitgedijd en verworden tot een volstrekt ondemocratische moloch, vindt de partij. Het is een achterhaald bestuursmodel; een kartel bovenop het kartel. Forum voor Democratie meent dat Brussel niet hervormbaar is en wil een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Ook wil de partij stoppen met de munteenheid, de euro.

15. vandeRegio & Piratenpartij; Lijsttrekker Sent Wierda

De lijst vandeRegio & Piratenpartij is een gecombineerde lijst van onderzoekers en ict‘ers die denken betere Europarlementariërs te zijn dan beroepspolitici. Bijvoorbeeld op dossiers als privacy en technologie, waar volgens de combinatie het belang van de Europese kiezer altijd moet prevaleren. De lijst vindt ook dat er ‘heel veel’ is dat juist niet in Brussel moet worden besloten. Wat precies, wordt niet duidelijk.

16. Volt Nederland; Lijsttrekker Reinier van Lanschot

Volt heeft als missie om Europa ‘nieuw leven in te blazen’. De partij wil meer democratie, transparantie in plaats van achterkamertjespolitiek en minder invloed van belangenorganisaties en het bedrijfsleven. Verder moet er een humaan migratiebeleid komen en de armoede in Europa totaal verdwijnen. Ook wil Volt dat de uitstoot van broeikasgassen stopt en dat er één Europese arbeidsmarkt wordt opgezet.