Kiesraad zet D66-Kamerlid op z'n plaats: Wél overwinning tegenstanders referendum

Verhoeven schreef vanmorgen op Twitter dat het nee-kamp (48,9%) in percentage weliswaar voorloopt op het ja-kamp (47,2%), maar dat dat geen meerderheid is omdat 4 procent van de kiezers blanco heeft gestemd. ,,Deze betrokken maar verdeelde uitslag laat zien dat de in het regeerakkoord afgesproken evaluatie hoe dan ook van grote waarde is.''



Het leverde de D66'er, die zelf voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is, een stortvloed aan kritiek op. 'Wordt dat serieus het excuus? 4% blanco, dus geen meerderheid tegen?', reageert Dirk Poot, betrokken bij de Piratenpartij. 'Nou ja, zal je even helpen tellen 48,8 > 47,2 (> staat voor: is groter dan). En dan is niet invoeren en nieuwe wet maken netter dan zin doordrijven en evalueren. NL wil deze wet dus niet! Snap u?', reageert iemand anders. 'Zeg Kees, hebben ze jou ooit al eens een rekentoets laten maken?', vraagt weer iemand anders de politicus.