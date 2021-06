Khadija Arib van de radar verdwenen na verliezen Kamervoorzitterschap

,,Waar is Arib toch?’’ vraagt een politicus in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Sinds ze de voorzittersverkiezing verloor, op 7 april, is ze niet meer in de plenaire vergaderzaal gesignaleerd. Ze stemt niet in de zaal en is lid van slechts één, niet bepaald prominente Kamercommissie: de Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie.