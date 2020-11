Kerstuitkering van 750 euro voor slachtoffers toeslagenaffaire

Een voorstel van de SP om de ouders op die manier toch nog een fijne kerst te bezorgen komt vanmiddag in stemming in de Tweede Kamer, maar wordt bij voorbaat overgenomen door staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën. Dat heeft zij zojuist laten weten.

SP-Kamerlid Rense Leijten hoorde gisteravond al van het besluit en is ‘heel blij’, ook al had zij liever gezien dat er meer slachtoffers geholpen waren met de afhandeling van hun dossier. ,,Mensen handen liever gehoord dat hun zaak afgehandeld was, maar nu kunnen we tenminste zorgen dat december niet zo'n schrale maand wordt. Voor 750 euro kun je echt heel veel doen: een kerstboom kopen, een dinertje organiseren en er kan misschien zelfs nog wel een cadeautje van af. Al moeten mensen natuurlijk helemaal zelf weten hoe ze het geld besteden.”

Wachtgeld

Volgens het ministerie van Financiën hebben zich tot dusver bijna 7000 mensen zich gemeld voor compensatie. Zij krijgen nu ‘wachtgeld’. Daarnaast worden er 430 mensen met voorrang geholpen die in schrijnende situaties geholpen: hun dossier wordt voor het einde van het jaar nog wel afgehandeld.

In totaal zijn naar schatting circa 26.000 mensen slachtoffer geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Een groot deel van deze groep is echter nog altijd niet in beeld. Van de groep van 7000 ouders ontbreken soms een aantal gegevens, zoals bijvoorbeeld een bankrekeningnummer. Van Huffelen zegt zich ervoor te zullen inspannen dat die gegevens alsnog worden verkregen.

Schuldsanering

Niet alle ouders die de Belastingdienst in beeld heeft zullen het bedrag van 750 euro per se in handen krijgen. Een aantal van hen zit bijvoorbeeld in de schuldsanering en kan niet zomaar bij geld dat op hun rekening wordt gestort. Zij zijn afhankelijk van de bewindvoerder die hun is toegewezen. Van Huffelen zegt geen mogelijkheden te hebben om de wet te omzeilen en een eenmalige uitzondering te maken. Wel roept zij bewindvoerders op ‘in de geest te handelen met dit gebaar’ en zal zij ook met hen in gesprek gaan.