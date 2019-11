Kamervragen SP over hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen: ‘Inkomsten naar patiëntenzorg’

Gemiddeld kost een dag parkeren 8 euro 93, met als uitschieter het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam-Oost. Daar kost het stallen van de auto 48 euro per dag.



SP-Kamerlid Henk van Gerven stelde naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek schriftelijke vragen aan minister Bruins. Gevraagd wordt of de minister het ‘acceptabel’ vindt dat de parkeerkosten kunnen oplopen tot 30 euro per dag of, in geval van het OLVG, zelfs tot 48 euro.



Van Gerven vraagt zich verder af hoe de minister ervoor gaat zorgen dat het voor de regelmatige parkeerder duidelijker wordt dat bij veel ziekenhuizen ‘kortingstarieven, dagkaarten of abonnementen’ kunnen worden aangevraagd. Uit onderzoek van deze site blijkt namelijk dat vaak wel kortingskaarten beschikbaar zijn, maar deze geregeld diep verstopt op de website van het ziekenhuis staan vermeld.

Rol van minister

Ook klinkt de vraag wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ziekenhuizen hebben ondernomen nadat de minister hen eerder op de parkeertarieven wees. En of Bruins ‘(nog steeds) van mening is dat hij geen enkele rol’ heeft in het feit dat patiënten flink op kosten worden gejaagd.



In Nederland kan op slechts zestien ziekenhuislocaties gratis worden geparkeerd. Bij 93 ziekenhuislocaties en 9 poliklinieken in het land moeten bezoekers betalen voor het stallen van hun auto. Patiënten die een hele dag in het OLVG in Amsterdam-Oost verblijven, zijn het slechtst af, maar ook bij de poli op de Spuistraat moet 7,50 euro per uur worden afgetikt. Dure grond en onderhoudskosten zouden in de grote steden debet zijn aan het hoge parkeertarief.



Ook zou ermee worden voorkomen dat toeristen ongewild goedkoop bij het ziekenhuis hun voertuig stallen. Het tarief van OLVG ligt nu gelijk met het ‘straattarief’. Van Gerven vraagt zich daarom af of het OLVG winst maakt op de parkeergarage en hoe dat zich verhoudt met de kosten waarmee patiënten al worden geconfronteerd.

‘Geen melkkoe’