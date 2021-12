Kamervoorzitter Vera Bergkamp: ‘Wil tradities van vroeger in ere herstellen’

dit was 2021In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. Hoe verbeter je de positie van de Tweede Kamer als de omgangsvormen in die Kamer zelf juist verslechteren? Vera Bergkamp over haar eerste negen maanden als Kamervoorzitter.