Kamervoorzitter overweegt aanscherping gedragsregels na FvD-actie tegen journaliste

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) gaat een brief sturen naar Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Algemeen secretaris Thomas Bruning wil met de brief aangeven ‘dat dit soort manieren van eigen recht voorkomen moeten worden’. ,,Het is een soort ongeschreven regel in de democratie dat journalisten journalistiek bedrijven en parlementariërs politiek”, aldus Bruning. ,,Als die zaken door elkaar gaan lopen, zonder dat daarbij de journalistieke ethiek in acht wordt genomen, gaat er iets mis. Zeker als het op zo’n intimiderende manier gebeurt.”



Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren zegt dat Van Meijerens ‘taalgebruik en dergelijk handelen’ niet bij een gekozen volksvertegenwoordiger past. Ook vinden de hoofdredacteuren het onacceptabel dat de opnames stiekem zijn gemaakt op een plek waar ‘journalisten en politici vertrouwelijk met elkaar van gedachten moeten kunnen wisselen’.



Verder maakt het genootschap zich er zorgen over ‘dat er gesproken wordt van een serie van dergelijke ‘reportages’.’ Volgens Van Meijeren is de video een eerste aflevering van een serie en komen er meer. ,,De manier waarop een Kamerlid hier de journalistieke beroepsgroep beledigt en intimideert willen wij niet accepteren als normale omgangsvorm. Dat draagt bij aan het toch al gure klimaat waaronder journalisten hun werk moeten doen.”