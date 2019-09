Kamervoorzitter Arib: Baudet had vliegreisjes wél moeten melden

Thierry Baudet van Forum voor Democratie had de twee reizen met een privéjet van Suitsupply-oprichter Fokke de Jong wel degelijk moeten melden bij de Tweede Kamer. Dat zegt Kamervoorzitter Khadija Arib vanmorgen tijdens de opening van het politiek jaar. ,,Het maakt niet uit of de reisjes privé of zakelijk zijn’’, meent ze.

Baudet kwam gisteren in opspraak nadat HP de Tijd publiceerde over de twee peperdure vliegreisjes, die hij niet had aangegeven bij het giftenregister van de Tweede Kamer. Hij ging onder meer naar Ibiza voor een bezoek aan de bekende Club Lio. Tijdens het tripje op 4 juni 2017 zou hij in het gezelschap zijn geweest van De Jong en Buitenhof-presentator Jort Kelder.



Op de terugweg werd Baudet afgezet voor een partijbijeenkomst in Maastricht, meldt HP De Tijd. Voormalig Forum-leden Henk Otten en Jeroen de Vries bevestigen het verhaal.

Transparantie

Het doel van het geschenken- of reizenregister is onder meer om de transparantie over het Kamerwerk en de belangen en connecties van Kamerleden te verhogen. Volgens Arib had Baudet de vliegreizen, goed voor enkele duizenden euro’s, moeten melden. ,,Buitenlandse reizen die geheel of gedeeltelijk door derden worden betaald, moet je altijd melden’’, benadrukte ze vanmorgen bij de opening van het politiek jaar in het Haagse Nieuwspoort. Of hij de reisjes inzette voor een politiek doel of dat het om een privékwestie ging, doet volgens haar niet ter zake.

De FvD-voorman zei gisteren nog van te mening te zijn dat dat niet hoeft. Maar ‘als ik dingen moet melden zal ik dat met plezier doen’, liet hij weten. Baudet zegt de kwestie ook in het FvD-bestuur te zullen bespreken.

Arib is overigens niet voornemens strenger toe te zien op wat parlementariërs aannemen of opgeven. Dat is volgens haar ‘de eigen verantwoordelijkheid van Kamerleden’.

Appje

Baudet was wel gewaarschuwd, nota bene door Henk Otten, die hem via een appje op het hart drukte dat melding van de vluchten noodzakelijk was. Hij schreef onder meer: ‘Je begrijpt natuurlijk wel dat je die trip met de privéjet van Fokke moet melden bij de Tweede Kamer. Dit is absoluut meldingsplichtig in het giftenregister. Voor je het weet kom je in een Pechtold-rel terecht. Ik vind het enorm onverstandig en je brengt de partij in gevaar met dit gedrag.’ Otten verwees naar de ophef die ontstond over een aantal giften aan D66-voorman Alexander Pechtold. Baudet viel Pechtold daar destijds flink op aan.

Otten vond dat de aanwezigheid van Jort Kelder politiek gevaarlijk was, omdat hij een goede vriend van premier Mark Rutte is. ‘Zet jij weer alles op het spel voor een snelle ego-kick. Met Jort Kelder (…) je maakt jezelf chantabel’, schreef Otten.