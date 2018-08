Kamermeerderheid wil vaccinatie-eis bij kinderopvang

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff haalde vandaag in een column flink uit naar de zogeheten ‘anti-vaxxers’. ,,Het wrangste argument is nog wel ‘joh, dat is helemaal niet nodig, die ziektes zijn er helemaal niet meer, wanneer hoor je daar nou nog van?’. Nee, Einstein, dat klopt, die ziektes komen weinig voor en we hebben het virus er goed onder. Weet je waarom? Omdat we onze kinderen inenten."



Vooralsnog waren de liberalen tegen een vaccinatieplicht. Dijkhoff: ,,Feit is dat als een virus zoals de mazelen hierdoor weer meer ruimte krijgt, er kinderen ziek worden. En doodgaan. En dat de kans bestaat dat dat jouw kind is. Of mijn kind. Ik vind het dus eigenlijk te bizar voor woorden dat ik moet nadenken over overheidsmaatregelen. Maar goed, het is zover gekomen."



Volgens Dijkhoff zijn de vaccin-weigeraars verkeerd geïnformeerd. ,,In onze vaccins zitten geen schadelijke doses en andere pseudo-interessant gemaakte bullshit", is zijn duidelijke boodschap. ,,Er wordt mij vervolgens gevraagd daar respect voor te hebben. Nee, sorry, heb ik niet. Dat je kritisch bent is top, dat je veel vragen stelt voor je iets in de bloedbaan van je kind laat inbrengen, prima. Maar uiteindelijk is niet alles een mening, er zijn gewoon feiten. De wetenschap zit er vol mee."