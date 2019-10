Kamermeerderheid wil dat kabinet zorgt dat CBR niet omvalt: ‘Nu ligt de rekening bij gedupeerden’

Het kabinet moet het CBR desnoods financieel spekken, nu blijkt dat de organisatie in geldproblemen zit. Dat vindt een Kamermeerderheid, blijkt uit een rondgang van deze site. Een faillissement is geen optie.

De aanhoudende organisatorische problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), dat rijexamens afneemt en de rijvaardigheid van ouderen checkt, hebben ook grote financiële gevolgen. Dit jaar stevent het CBR volgens de Volkskrant op een verlies van 2,4 miljoen euro af, volgend jaar wordt een verlies van enkele miljoenen verwacht. Dat blijkt uit interne documenten.

Het CBR laat weten nog in gesprek te zijn met het ministerie over de begroting, maar de Tweede Kamer neemt daar alvast een voorschot op. Een meerderheid wil dat het kabinet, met verkeersminister Van Nieuwenhuizen voorop, zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat de organisatie niet omvalt.

Vermogen beperkt

,,Dit was te verwachten", zegt VVD‘er Remco Dijkstra. ,,In 2018 vroeg ik al naar de stand van het eigen vermogen van het CBR en de jaarrekeningen. Dat vermogen bleek beperkt. Met de coulanceregeling die sommige partijen (CDA en D66) in de Tweede Kamer wensten, is nu veel geld gemoeid. Die consequentie moeten ze dragen en een verzoek naar de minister van Financiën om bij te springen lijkt daarom nodig.”

CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma stelt: ,,Nu ligt de rekening bij gedupeerden. Het is niet meer dan logisch dat de overheid voor een passende compensatie zorgt. Mensen wachten, buiten hun schuld om, veel te lang op een rijbewijs.” D66‘er Rutger Schonis voegt daaraan toe: ,,De minister (Van Nieuwenhuizen, red.) moet deze problemen zo snel mogelijk oplossen. Ze moet ervoor zorgen dat de mensen die de dupe zijn van de puinhoop bij het CBR, gewoon krijgen waar ze recht op hebben.”

Verantwoordelijkheid minister

Ook oppositiepartij SP wil dat het kabinet ingrijpt. ,,Het CBR valt onder de verantwoordelijkheid van de minister, die haar goedkeuring heeft gegeven voor een nieuw digitaal systeem. Terwijl er tegelijkertijd ook bezuinigd is op personeel. Dat dat niet goed uit gaat pakken, kan je van heel ver al zien aankomen", aldus parlementariër Cem Laçin.

Als dit kabinet volgens de socialist het geld heeft om 100 taalexperts in te zetten zodat vacatures te begrijpen zijn, dan moet het geld om mensen te compenseren en de problemen bij het CBR op te lossen ook te vinden zijn.

De PVV is als enige partij een andere mening toegedaan. Kamerlid Roy van Aalst zegt over de financiële problemen: ,,Dit was toch de charme van een zelfstandige organisatie? Laat ze Pechtold (de nieuwe directeur bij het CBR, red.)maar korten. Hoeveel miljoenen belastinggeld moet er nog verprutst worden voordat de doppen van de overheid opengaan? Dit is niet uit te leggen aan de Nederlandse belastingbetaler.”