Kamerlid: ‘Haat hakt er echt in, er zijn zoveel collega's met gezondheidsproblemen’

De volksvertegenwoordiger maakt haar punt naar aanleiding van het vertrek van VVD-Kamerlid Ockje Tellegen en het tijdelijke uitvallen van Partij voor de Dieren-voorvrouw Esther Ouwehand. ‘Weer een collega Tweede Kamerlid die, nu definitief, uitvalt door een burn-out. Dit is het topje van de ijsberg. Zo veel collega’s hebben gezondheidsproblemen. Slapen slecht, ervaren veel stress, hebben last van fysieke klachten. Ook ik heb momenten gehad dat ik me door nek- en rugpijn afvroeg of het werk wel vol te houden was’, schrijft zij op sociale media Twitter, LinkedIn en Facebook.

Wat er volgens haar ‘echt inhakt zijn niet zozeer de uren als wel de haat, agressie, minachting en beledigingen die je regelmatig over je heen krijgt’. ,,Je bent een speelbal van de publieke opinie en van sociale media. Het ene moment wordt je weggehoond, het volgende moment heilig verklaard. Dit maakt de werkomgeving extreem onveilig. Natuurlijk moet je tegen een stootje kunnen, en deel je zelf ook een stootje uit. Dat hoort bij dit vak. En natuurlijk maak je af en toe een fout en mag je daarop worden aangesproken. Maar de hevigheid waarmee je te grazen wordt genomen is niet normaal en zou er ook niet zijn als je echt met elkaar in gesprek zou gaan.’’

De houding raakt ook haar persoonlijk, zo beschrijft de volksvertegenwoordiger. ,,De hoeveelheid opmerkingen die ik krijg over mijn uiterlijk, of over het feit dat ik jonkvrouw ben, echt: who the fuck cares?’’

Ellemeet maakt zich zorgen of er door al de haatreacties nog wel genoeg goede mensen te vinden zijn voor de politiek.

Ellemeet neemt het in haar post ook op voor ministers. ,,Kan je nagaan hoe heftig alle bagger is als je minister bent. Ik ben een kritisch oppositielid, en wind geen doekjes om mijn kritiek op het kabinetsbeleid. Maar ik probeer altijd respectvol te blijven. Want, denk ik vaak genoeg, je zou maar minister zijn.’’ Zij hoopt dat ‘verstandige, normale mensen blijven kiezen voor het vak van Kamerlid of bewindspersoon’. Maar stelt wel dat we dan ‘allemaal zullen moeten bijdragen aan een respectvol klimaat’. ,,Of je het nou eens of oneens bent met de besluiten.’’

Zij vreest dat het voor mensen ‘een steeds grotere stap wordt om de politiek in te gaan’. ,,Waarom zou je jezelf dit aandoen, en je gezin? Ik maak me echt zorgen: we moeten wel goede mensen houden die zich in willen zetten.” Onder de duizenden mensen die reageren, zijn bijvoorbeeld VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans en haar voorganger Klaas Dijkhoff, de ‘kroonprins’ die twee jaar geleden de politiek verliet.

Tweede Kamerlid Liane den Haan, die onlangs een nieuwe partij oprichtte, steunt de GroenLinks-politica volmondig. ‘Helemaal waar!’ schrijft het zelfstandige Kamerlid, dat voorheen tot 50Plus behoorde. Ook is er bijval van PvdA-lijsttrekker in Amsterdam Marjolein Moorman: ‘Goed zo Corinne! Door het zo op te nemen voor je collega’s neem je het ook op voor onze democratie. Dankjewel ❤️’

Vorige week hielden twee Kamerleden het voor gezien. VVD-Kamerlid Ockje Tellegen liet vrijdag weten de Kamer definitief te verlaten vanwege een burn-out. Ze schrijft dat ze nog maar een fractie heeft van de energie die ze eerder had. Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren verklaarde dinsdag de komende maanden afwezig te zijn door overbelasting. ‘Wie strijdt tegen de roofbouw op de aarde, doet er goed aan om het óók onder ogen te zien wanneer er roofbouw plaatsvindt op haarzelf.’

Tweede Kamer ‘een burn-outfabriek’

Zij staan niet alleen. Ook Ouwehands’ voorganger als partijleider van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme was tot twee keer toe langere tijd afwezig. D66-Kamerlid Rens Raemakers, Pieter Omtzigt (toen nog CDA, nu zelfstandig) en Harry van der Molen (CDA) zaten eveneens langere tijd thuis. In de vorige kabinetsperiode was minister Bas van ‘t Wout (VVD, Economische Zaken) overspannen. Betrokkenen doen de Tweede Kamer dan ook af als ‘een burn-outfabriek’.

