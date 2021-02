Kamerlid en wethouder geweest, maar met deze functie kan Loes Ypma écht wat betekenen voor de kinderopvang

Eind 2019 vertelde je dat je aan het bijkomen was van twaalf jaar lang bikkelen. Hoe gaat het nu?

,,Heel erg goed. Ik heb echt even rustig de tijd kunnen nemen om bij te komen en na te denken over wat ik wil. Na 25 jaar in de politiek was de vraag: wat nu? Door rust en sessies bij een loopbaancoach, kwam ik toe aan de balans opmaken. Waar sta ik? Wat wil ik? Waar ben ik goed in? En hoe kan ik me weer nuttig maken?”