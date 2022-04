Kamerleden willen opheldering over gebruik privémail Hugo de Jonge

Fractievoorzitters Laurens Dassen (Volt), Jesse Klaver (GroenLinks) en Pieter Omtzigt hebben minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) om opheldering gevraagd. ,,Heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit kabinet-Rutte III voor zijn werk als minister gebruik gemaakt van een iCloud-e-mailadres, wat naar boven kwam in de berichten van de WOB over de corona-aanpak?” zo willen de drie fracties weten.

De vragenstellers doelen daarbij op stukken over de mondkapjesdeal die recent door het ministerie van Financiën zijn vrijgegeven na een WOB-verzoek van de Volkskrant . Op basis daarvan schreef de krant dat zorgminister De Jonge er bij een hoge ambtenaar op heeft aangedrongen contact op te nemen met Van Lienden om hem mondkapjes te laten leveren. ,,Vermoedens zijn vermoedens. Daarom stellen we deze vragen. We willen het fijne ervan weten”, zegt Omtzigt desgevraagd. ,,We vragen ministers zich aan de wet te houden.”

‘Veilig en volledig’

In 2016 kwam toenmalig minister Henk Kamp van Economische Zaken in de problemen nadat was gebleken dat hij veelvuldig zijn Gmail-account voor het werk gebruikte. Dat stond haaks op de toenmalige richtlijnen van het kabinet. In het huidige Handboek voor bewindslieden wordt het gebruik van een privé-mailaccount of berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden ‘ernstig ontraden'.