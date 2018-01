Kamerleden willen opheldering over extreem late kerstpost

Mona Keijzer, als staatssecretaris bij Economische Zaken verantwoordelijk voor de postmarkt, stelt in een reactie dat toezichthouder ACM 'bekend is' met de signalen over de te late bezorging. ,,De ACM zal in de gaten houden of het hier om een incident gaat of dat de problemen van structurele aard zijn.''



D66-Kamerlid Jan Paternotte eist meer actie van Keijzer. ,,Wat ons betreft moet ze met een brief komen waarin duidelijk wordt gemaakt waar dit mis is gegaan. En wellicht snel om tafel met PostNL om te voorkomen dat dit volgend jaar weer gebeurt.''



Ook Hijink wijst naar de ACM. ,,Die moet gaan beoordelen of PostNL wel in staat is haar wettelijke taken uit te voeren. Wat ons betreft is het duidelijk: goede postbezorging is een publieke taak en hoort in overheidshanden te zijn.'' De ChristenUnie wil vooralsnog niet reageren. Eerst moet er meer informatie over de situatie komen, meent de partij.