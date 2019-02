Kamerleden regering durven amper op reis uit angst voor minderheid bij moties

In het verleden kwamen oppositie en coalitiepartijen bij dergelijke reizen overeen te doen alsof zo’n fractielid aanwezig was. Maar die ‘hoffelijkheid’ is verdwenen. De Kamerleden van de regeringspartijen willen daarom de stemregels in de Tweede Kamer zo veranderen dat hun fractievoorzitter bij volmacht voor hen stemt wanneer ze in het buitenland zitten. Desnoods moet daarvoor de Grondwet worden aangepast.



De Kamerleden zijn het beu dat ze niet naar het buitenland kunnen omdat oppositiepartijen als PVV en SP om de haverklap moties van wantrouwen indienen waarover gestemd moet worden. Door de ruwere omgangsvormen in het parlement is de toeschietelijkheid elkaar te helpen verdwenen.



Het is lang parlementair gebruik geweest om te ‘pairen’. Als een Kamerlid van een regeringspartij een buitenlandse zwaarwegende verplichting heeft, spreekt hij met een oppositie-Kamerlid af dat die ook afwezig zal zijn bij een stemming. Dat is nu met 76 Kamerleden van de coalitie tegenover de 74 van de oppositie een halszaak. Maar de oppositie weigert steeds vaker mee te werken.