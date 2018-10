Kamerleden laten Moskou voorlopig links liggen

De buitenlandwoordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer zouden vrijdag 19 oktober voor tien dagen afreizen naar Rusland. Maar een ruime meerderheid van de Kamer wil het bezoek opschorten, laat VVD-Kamerlid Sven Koopmans weten. De relatie met Rusland was al slecht. Nadat gisteren bekend werd gemaakt dat de MIVD een Russische hackaanval heeft weten te voorkomen, is het er niet beter op geworden.



,,We moeten altijd met Rusland blijven praten, maar een bezoek door ons nu zou door Rusland makkelijk kunnen worden uitgelegd als vergeving voor een schandelijke daad. En dat is onterecht.'' De Kamer komt volgens Koopmans ,,op voor onze rechtsorde. Dat zullen we Rusland graag nog eens zeggen, maar dan op een voor ons passend moment.''