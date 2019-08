Kamer woest over chaos bij CBR, eist vanaf nu maandelijkse rapportage minister

Toch vinden de coalitiepartijen dat er meer nodig is. Ze hebben een set gezamenlijke vragen ingediend over de nieuwste rel, wat aangeeft hoe urgent de Kamerleden de kwestie vinden. Daarin vragen ze om een maandelijkse voortgangsrapportage. De parlementariërs vinden dat een nieuwe grens is overschreden nu ook de privacy van gewone burgers in het geding is. Ook willen ze weten of de top van het CBR de situatie nog wel onder controle heeft.



,,Het is heel ernstig dat de medische gegevens van iemand in het dossier van een wildvreemde terecht kunnen komen”, zegt CDA-Kamerlid Wytske De Pater-Postma. ,,Dat is uiterst zorgwekkend. Nederlanders moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig omgaat met hun medische gegevens. Dat vertrouwen is nu geschonden. Het CBR moet daarvoor verantwoording afleggen.”



VVD’er Remco Dijkstra is niet verrast over het nieuwste incident. ,,Iedereen weet dat het chaos is bij het CBR en er hard gewerkt wordt om tot oplossingen te komen. De schrijnende verhalen van mensen die zonder rijbewijs komen te zitten omdat het verlengen lang duurt, de onduidelijkheid over medische keuringen en trajecten, de interne problemen met digitalisering. Het is niet eenvoudig en kost tijd om op te lossen.”