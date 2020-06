Kamer wil parlementaire ondervraging toeslagenaffaire

De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over een voorstel van GroenLinks voor een parlementaire ondervraging, die korter en minder uitgebreid is dan een parlementaire enquête. Het voorstel kan op brede steun rekenen: alle partijen stemden voor.

Initiatiefnemer Bart Snels (Groenlinks) laat op Twitter weten: ‘Er moet in deze affaire ook politieke verantwoording worden afgelegd. Dat zijn we aan de ouders verplicht. Heel goed dat de Kamer voor mijn motie heeft gestemd.’

Rutte, Asscher en Wiebes

Het is ook bekend dat toenmalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) in 2014 stukken moeten hebben gekregen waaruit bleek dat mensen door de fraudejacht in grote problemen kwamen. De Kamer zal ook willen weten wat zij wisten. Bovendien had Asscher toen wetgeving in de maak die verdere ontsporing had kunnen voorkomen. Dit voorstel werd echter nooit bij de Kamer ingediend.