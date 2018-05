Kamer wil opheldering over verzwegen liefdesrelatie binnen OM

De onderlinge verhoudingen in de top van het OM zouden 'ernstig verstoord' zijn geraakt als gevolg van een jarenlang verzwegen intieme relatie tussen hoofdofficier van justitie in Rotterdam Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Zij is in 2011 onder de verantwoordelijkheid van Van Nimwegen benoemd tot hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket. Hij was toentertijd verantwoordelijk voor personeelszaken. Klachten over de benoeming zouden zijn weggewuifd door het OM, schreef NRC vanmorgen.



Een ruime Kamermeerderheid wil tekst en uitleg van minister Grapperhaus. ,,Het OM moet een bolwerk van integriteit zijn. Van hoog tot laag. Is hier écht sprake van 'liegen', is er gehandeld in strijd met integriteitscode?'', vraagt CDA-Kamerlid Chris van Dam zich af. Hij krijgt bijval van coalitiegenoten VVD en D66. Kamerlid Maarten Groothuizen (D66) spreekt van een 'zorgelijk bericht' en noemt het slecht voor het imago van het OM en 'treurig voor al die hardwerkende OM'ers'.



Oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en PVV sluiten zich aan bij het verzoek. ,,Dit geeft een verontrustend beeld over hoe het er aan toe gaat binnen de top van het OM. Dat moeten we niet hebben'', aldus Michiel van Nispen (SP).