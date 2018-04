Kamer wil opheldering over curatele Veilig Thuis in Alkmaar

Referendum inlichtingenwet Tweede Kamer akkoord met aanpassingen aftapwet

10 april Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de aanpassingen van de inlichtingenwet na het ‘nee’ bij het referendum. Zelfs oppositiepartij GroenLinks was tijdens een debat gisteravond opvallend mild over het kabinetsvoorstel.