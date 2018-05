Kamer wil nog deze week debat over MH17

Nederland en Australië besloten vorige week Rusland aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. Uit onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) bleek dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, is afgevuurd uit een installatie die van het Russische leger. Bovendien zou zijn aangetoond dat de installatie van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk afkomstig was. Bovendien heeft Rusland tot nu toe onvoldoende meegewerkt aan het onderzoek.

Minister Blok spreekt vandaag de VN-Veiligheidsraad in New York toe voor extra toelichting op dat besluit. Blok zal de Russen opnieuw oproepen om mee te werken aan het onderzoek en hun ambassadeur 'recht in de ogen kijken. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar zijn reactie.' De eerdere reacties uit Moskou stemmen Blok echter niet hoopvol. ,,Ik vrees dat we reëel moeten zijn en dat het nog jaren kan duren.''