Kamer wil nieuw spoor voor Groningen als compensatie voor gaswinning

De Tweede Kamer is erg kritisch over de rol van premier Mark Rutte de afgelopen jaren. Tijdens een debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen hadden alle partijen kritiek op de te lakse houding van de premier die, zo concludeerde de commissie, ‘het verschil niet heeft gemaakt'. Het duurde te lang voordat de problemen in Groningen serieus werden genomen. Woensdag tijdens het vervolg van het debat wordt een motie van wantrouwen ingediend, kondigde Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) al aan. De stemming daarover zal volgende week dinsdag plaatsvinden.

Steen des aanstoots is ook dat in 2013 de gaswinning in Groningen werd opgevoerd, terwijl de eerste waarschuwingen er waren dat die juist omlaag moest om de bevingen te voorkomen. De Kamer voelt zich voorgelogen omdat Ruttes toenmalige kabinet voorhield dat de gaswinning niet omlaag kon omdat er anders te weinig gas was voor huizen en bedrijven. Inmiddels is echter duidelijk dat er toen al een rapport lag waaruit bleek dat de winning wel degelijk omlaag kon zonder al te grote problemen. Die informatie werd achtergehouden door ambtenaren voor toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Beloftes

Behalve dat Rutte zich verantwoordt voor alle gemaakte fouten, wil de Kamer ook meer zekerheid dat de beloftes van het kabinet worden waargemaakt dat de schade aan de huizen in Groningen sneller wordt hersteld. Ook moeten huizen in het bevingsgebied sneller worden hersteld zodat ze niet beschadigd raken bij toekomstige bevingen. Daarnaast krijgt de regio, volgens de beloftes, de komende drie decennia elk jaar 250 miljoen euro om bijvoorbeeld de werkgelegenheid te stimuleren.

Een groot deel van de Kamer wil dat dat geld onder andere wordt gebruikt om nieuwe spoorlijnen aan te leggen in de regio: de Lelylijn (Lelystad Groningen) en de Nedersaksenlijn (Emmen-Stadskanaal). Over beide lijnen wordt al lang gesproken en er zijn al voorbereidingen getroffen, maar zeker dat ze er komen is het nog niet. ,,Die lijnen moeten daadwerkelijk worden gerealiseerd’’, zegt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Er lijkt een Kamermeerderheid voor.

Shell en Exxon

Ook lijkt een meerderheid te willen dat er beter gewaarborgd wordt dat het compensatiegeld voor Groningen ook in de toekomst gereserveerd wordt als er een nieuw kabinet aantreedt. Tot slot wil een groot deel van de Kamer dat oliemaatschappijen Shell en Exxon (de eigenaren van het Groningse gasveld) gedwongen worden om meer geld te betalen aan Groningen.

Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) moeten zich woensdag verdedigen tegen alle kritiek. De oppositiepartijen zeiden in het debat dinsdagavond te verwachten dat een motie van wantrouwen geen meerderheid haalt. Ze vinden dat die niet kritisch genoeg is op Rutte. ,,Maar wat moet er gebeuren voor regeringspartijen eens een keer zeggen: genoeg is genoeg?’’ vroeg BBB-Kamerlid Caroline van der Plas zich af.

