Kamer wil meer zicht op verspreiding coronavirus op scholen: ‘Dit is waardeloos’

De Tweede Kamer wil meer informatie over de verspreiding van het coronavirus op scholen. Bij de heropening van de scholen werd beloofd dat de besmettingen op scholen zouden worden gemonitord, maar regeringspartijen begrijpen niet dat er nauwelijks zicht is op hoe het virus rondwaart op scholen.

De GGD, het RIVM en het ministerie weten geen van allen op hoeveel basisscholen coronabesmettingen zijn, zo bleek vandaag uit een rondgang van deze krant. Het RIVM heeft alleen zicht op het aantal geteste en besmette leraren.

,,Dat is knap waardeloos”, stelt CDA-Kamerlid Michel Rog. Hij riep het kabinet per motie – aangenomen door een ruime Kamermeerderheid – op om met het onderwijs en GGD’s een handelingsprotocol op te stellen zodat scholen weten wat ze moeten doen als een leraar of leerling ziek wordt, zodat er dan snel bron- en contactonderzoek gedaan kan worden. ,,Dat onderzoek is belangrijk om geen nieuwe haard te creëren, maar dat kun je zo niet goed uitvoeren.”

Quote Hier wreekt zich dat minister Slob geweigerd heeft met een protocol te komen Paul van Meenen (D66)

‘Maximale transparantie’

Ook D66-Kamerlid Paul van Meenen begrijpt de gang van zaken niet. ,,Hier wreekt zich dat minister Slob geweigerd heeft met een protocol te komen.” Volgens hem lijkt het erop dat er nu ‘een bewust risico’ wordt genomen door ‘onvoldoende bron- en contactonderzoek’ te doen. ,,Dat is anders dan wat aan de Kamer werd voorgehouden. Daarmee lopen leraren en leerlingen onnodig risico.” Van Meenen pleit voor ‘maximale transparantie’. ,,Dat is in het belang van kinderen, leraren, scholen en ouders.”

Volgens VVD-Kamerlid Rudmer Heerema is er nu onvoldoende zicht op het aantal besmettingen op scholen en kinderdagverblijven. Hij stelt dat ministers Arie Slob (Onderwijs) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de indruk hebben gewekt dat alles rond de scholen geregeld zou zijn bij de GGD’s. ,,Het tegendeel blijkt waar te zijn. Als we zicht willen krijgen op het aantal besmettingen – en dat zicht willen we – dan moet er een stapje extra gezet worden.”

Brandhaarden indammen

Goed zicht op de brandhaarden, zodat die kunnen worden ingedamd, is volgens ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins belangrijk. ,,Dit klinkt niet als monitoren. Tenminste, niet als monitoren zodat je kunt ingrijpen.” Volgens hem ligt er ‘een belangrijke taak’ voor de sectororganisaties PO Raad en VO-raad.

De koepelorganisaties van het basis- en middelbaar onderwijs maakten zelf met het onderwijsveld protocollen voor de heropening. Daarin staat bijvoorbeeld dat medische gegevens van leraren wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s. Bruins vindt dat in elk geval de schooldirecteur moet worden ingelicht als iemand op school positief wordt getest op covid-19.