Kamer wil debat met premier over stikstofcrisis: ‘Het land zit op slot, en Rutte duikt weg’

Veel bouwprojecten liggen al maanden stil omdat de Raad van State eerder dit jaar bepaalde dat de vergunningverlening door de overheid in strijd was met Europese regels die natuurgebieden beschermen tegen vervuiling met schadelijke stikstofverbindingen. Ook een strengere aanpak van een bepaalde groep schadelijke chemische stoffen (PFAS) zit bouwbedrijven dwars. Deze week protesteerde de sector massaal op het Malieveld in Den Haag.



Wilders verwijt de premier dat hij onzichtbaar is in deze discussies. De regie in het stikstofdossier is in handen van landbouwminister en vicepremier Carola Schouten, voor de PFAS-problematiek is staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) verantwoordelijk. ,,Het land zit op slot’’, stelt de PVV-leider. ,,En Rutte duikt weg.’’



De Kamer wil dat het kabinet uiterlijk volgende week in een brief uit de doeken doet hoe getroffen bouwprojecten weer vlot getrokken kunnen worden. Dat kan niet wachten tot december, benadrukte Wilders. Daarna komt er snel een debat met in ieder geval Rutte, Schouten en Van Veldhoven.