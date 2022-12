Kamer wil dat kabinet opkoop stikstofruimte door Schiphol stopt: ‘Maak einde aan wildwestpraktijken’

Dat luchthaven Schiphol lukraak stikstofrechten opkoopt schiet Kamerleden van links tot rechts in het verkeerde keelgat. ,,Er moet een einde komen aan de wildwestpraktijken’’, verklaart CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Hij kan het niet uitstaan dat de luchthaven nu haastje-repje rechten opkoopt, terwijl een groep van zo'n drieduizend boeren al jaren wacht op een vergunning.

De CDA’er wil dat er ‘direct maatregelen genomen worden, zodat eerst de natuur en de PAS-melders voorgaan’. Daarmee doelt hij op de groep boeren die allerlei duurzame maatregelen trof, omdat ze dan een vergunning zouden krijgen van de overheid. Alleen de rechter verwees die zogenoemde PAS-regeling naar de prullenbak, waardoor die boeren nu nog steeds geen vergunning hebben. In de aangenomen motie van CDA, BoerBurgerBeweging (BBB) en SGP staat dat stikstofruimte moet worden ingezet voor de legalisatie van PAS-melders en natuurherstel. En dat er een einde moet komen aan ‘de stikstofjacht op boeren voor snelwegen en luchtvaart’.

GroenLinks betoogde vorig jaar al dat het eerste opkooprecht naar de gemeente zou moeten. ,,Het lijkt nu het wilde westen wel en dat drijft de prijs op’’, betreurt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. ,,Het is absurd dat Schiphol of Rijkswaterstaat die ruimte opkoopt.’’ In een aangenomen motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren staat dat Schiphol Group geen boeren meer mag uitkopen, omdat de verdeling van schaarse stikstofruimte ‘een maatschappelijke afweging is’.