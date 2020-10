Kamer wil alsnog verbod op hersteloperaties maagdenvlies

Biografie Wiegel: ‘Zo Hans, ik zie dat je met paard en wagen bent gekomen?’

3 oktober Eindelijk is er de biografie over Hans Wiegel (79). In een kloek boekwerk van 768 pagina’s vertelt auteur Pieter Sijpersma hoe Wiegel van een verlegen jongetje uitgroeide tot een politicus die al een halve eeuw in de spotlights staat.