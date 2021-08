Kamer vraagt Raad van State advies om dubbelfuncties

Mogen de drie nieuwe staatssecretarissen Dilan Yeşilgöz en Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) in het demissionaire kabinet wel tegelijk Kamerlid blijven? Over die vraag gaat de Raad van State zich buigen.

Een Kamermeerderheid stemt in met een verzoek van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. De afgelopen weken ontstond er discussie over de interpretatie van artikel 57 van de Grondwet. Daarin staat dat een Kamerlid niet óók minister of staatssecretaris kan zijn. Dat kan alleen als het kabinet al demissionair is of er verkiezingen zijn geweest. Zo zitten premier Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag nu beiden in het kabinet maar ook in de Kamer, omdat zij bij de verkiezingen van maart lijsttrekker waren van hun partij.

Maar bij Yeşilgöz, Wiersma en Van Weyenberg was de volgorde anders: zij zaten in de Tweede Kamer en werden recent als staatssecretaris toegevoegd aan het al demissionaire kabinet. Als de drie uit de Kamer zouden stappen voor de periode dat ze staatssecretaris zijn, kunnen zij niet meer terugkeren in het parlement.

Grondwet

Omdat zij tijdelijk staatssecretaris zijn - tot een nieuw kabinet is geformeerd - willen zij ook Kamerlid blijven. Daardoor kan het drietal in de Kamer mogelijk mee gaan stemmen over voorstellen die zij als staatssecretaris hebben gedaan. Volgens een aantal staatsrechtgeleerden kan dat volgens de Grondwet niet. De SP vraagt later vanochtend een debat over de kwestie aan.

De fracties van het demissionaire kabinet, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, stemmen nu in met een SGP-voorstel om de Raad van State ‘voorlichting’ te vragen over ‘de interpretatie van artikel 57 Grondwet inzake verenigbaarheid van functies met lidmaatschap van de Kamer'.

Toekomst

De partijen willen ‘op zo kort mogelijke termijn’ weten hoe de benoeming van Yeşilgöz (Klimaat), Wiersma (Sociale Zaken) en Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) zich verhoudt ‘tot het staatsrecht’ en ‘hoe in de toekomst in demissionaire periodes na verkiezingen moet worden omgegaan met demissionaire bewindspersonen die in de Kamer zijn gekozen’.

De SP en Forum voor Democratie hadden liever gezien dat de Kiesraad zou adviseren of de drie nieuwe staatssecretarissen wel ‘rechtmatig’ Kamerlid zijn. Ook zouden deze fracties liever zien dat de Kamervoorzitter, Vera Bergkamp (D66), een ‘grondwettelijke analyse’ zou maken.

