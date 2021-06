Kamer vindt het welletjes, wil weten waar het Defensiegeld blijft

De Tweede Kamer krijgt geen zicht op tekorten bij de krijgsmacht. Kamerleden willen nu aan een externe partij, zoals de Algemene Rekenkamer, vragen hoe zij hun controlerende taak beter kunnen uitvoeren. Zo was de Kamer er niet van op de hoogte dat Defensie de doelstellingen naar beneden bijstelde omdat er minder geld beschikbaar was.

Nadat er de afgelopen jaren na bezuinigingen weer in de krijgsmacht werd geïnvesteerd, beloofde Defensie eerder dat de basisgereedheid – dat er genoeg werkend materieel is en dat er voldoende goed getrainde militairen zijn – in 2021 weer op orde zou zijn. Dat is niet gelukt. D66-Kamerlid Salima Belhaj: ,,Tegen ons werd de indruk gewekt dat de problemen met extra geld opgelost zouden zijn.”

Belhaj lichtte samen met CDA-Kamerlid Derk Boswijk namens de Kamer het jaarverslag van Defensie door. CDA’er Derk Boswijk is als nieuw Kamerlid ‘verbaasd’ dat hij en zijn collega’s zo weinig informatie krijgen. ,,Ons kennisniveau is wat we in de krant lezen.”

Al jaren probeert de Kamer zicht te krijgen op hoe de krijgsmacht ervoor staat. Er werd een ‘verkeerslichtsysteem’ ingevoerd, waarbij defensie met rood, oranje en groen moest aangeven of een eenheid klaar was om ingezet te worden. De huidige commandant der strijdkrachten, die toen baas was van de militaire inlichtingendienst, stak daar echter een stokje voor. De informatie was te gevoelig om publiek te delen.

De Kamer krijgt nu wel vertrouwelijke informatie. Maar ook die stukken geven geen compleet beeld van de inzetbaarheid, zegt Boswijk. ,,Dan weet je misschien wel of de poppetjes er zijn, maar hebben ze ook vervoer en munitie?”

Defensie heeft een claim van 4 miljard euro extra per jaar op de formatietafel neergelegd. Volgens de Kamerleden zou het de noodzaak daarvoor kracht bij kunnen zetten door meer openheid te geven. Ook weet het departement dan zelf beter wat er mis is. Zo vermoeden zij dat signalen van de werkvloer vaak niet terechtkomen bij de defensietop.

