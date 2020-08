Kamer: Test alle luchtreizigers uit risicolanden op Schiphol

Een oranje reisadvies geeft aan dat in zulke landen het dagelijks leven ontwricht is door de crisis. ,,Testen is cruciaal om coronaverspreiding via de luchtvaart onder controle te krijgen. Het virus houdt zich niet aan kantoortijden”, aldus Kamerlid Suzanne Kröger.



Uiteindelijk is het volgens de politieke partijen de bedoeling dat alle reizigers die in risicolanden zijn geweest, zich laten testen bij aankomst in Nederland.



Verder willen de Kamerleden weten of de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, vindt dat de huidige code oranje voor heel Spanje en grote delen van Frankrijk moet leiden tot opschaling op Schiphol.