Kamer steunt voorstel D66 en ChristenUnie voor groeistop Rotterdam The Hague Airport

UpdateRotterdam The Hague Airport mag in de nabije toekomst niet verder groeien. Dat zeggen regeringspartijen D66 en ChristenUnie. De omwonenden hebben na alle overlast recht op rust. Bovendien vinden de partijen ongebreidelde groei van de luchtvaart onverantwoord. Een meerderheid van de Kamer steunt dit plan.

,,De bewoners rondom Rotterdam The Hague Airport hebben een time-out verdiend”, zegt D66'er Jan Paternotte. ,,En voor Eindhoven Airport denken we er hetzelfde over. Dit zijn voornamelijk vliegvelden voor vakantievluchten, die nauwelijks extra banen opleveren.”



Zijn collega Eppo Bruins (ChristenUnie) voegt toe: ,,We moeten nu pas op de plaats maken. De groeiplannen gaan wat ons betreft in de ijskast tot we hebben uitgedokterd in hoeverre groei van de luchtvaart nog wel bij onze toekomst past.”

De NOS meldt dat een meerderheid in de Tweede Kamer het initiatief steunt en vindt dat het aantal vluchten vanaf de regionale luchthavens Rotterdam en Eindhoven voorlopig niet mag groeien. Binnen de coalitie heeft het CDA begrip voor het pleidooi van D66 en ChristenUnie. Kamerlid Mustafa Amhaouch: ,,We staan positief tegenover het idee van een time-out.” Ook de SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP van de oppositie steunen de voorlopige groeistop.

Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport willen allebei uitbreiden, maar D66 en ChristenUnie wijzen erop dat er nu al veel overlast is voor omwonenden. ,,Wij willen voorlopig een time-out”, zegt D66-Kamerlid Eppo Paternotte. ,,De groeiplannen moeten in de ijskast”, meent Kamerlid Bruins van de ChristenUnie.

Omwonenden centraal

De omwonenden moeten wat Bruins betreft centraal komen te staan. ,,In de regio is geen draagvlak voor groei.” Jan Paternotte vindt dat er eerst goed gekeken moet worden of de luchtvaart op de regionale luchthavens stiller en schoner kan. ,,Over een aantal jaren kunnen we dan weer verder kijken.”

Rotterdam The Hague Airport telde in 2018 ruim 53.000 vliegbewegingen, een groei van bijna 7 procent op jaarbasis. De luchthaven zelf denkt dat verdere uitbreiding zal zorgen dat de regio aantrekkelijker wordt voor bedrijven, dat de werkgelegenheid zal toenemen en dat het toerisme een boost krijgt.

Saillant

Het standpunt van de twee regeringspartijen is saillant, omdat coalitiepartner VVD landelijk voorstander is van groei op de luchthavens. De andere partner, het CDA, heeft in Zuid-Holland uitbreiding juist eerder ‘onacceptabel’ genoemd. De provincie zelf denkt dat alleen verplaatsing van de luchthaven soelaas kan bieden.

Ook de politie- en traumahelikopter hebben een thuisbasis op de overvolle Rotterdamse luchthaven. Onlangs bepleitten de politie en de grote ziekenhuizen dat de politiek apart ruimte moet creëren voor het ‘spoedeisend en maatschappelijk gewenst verkeer’. D66 en ChristenUnie willen - in tegenstelling tot de VVD - niet dat het gat dat daarmee ontstaat, weer wordt opgevuld met extra vakantievluchten.

Visie

De landelijke politiek neemt naar verwachting niet voor eind dit jaar een standpunt in over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. D66 en ChristenUnie vinden het nu echter al belangrijk om hun mening te uiten. Paternotte: ,,Het is goed om een visie te hebben op de ontwikkeling van onze vliegvelden de komende jaren."

Over vijf jaar zal het Nederlandse luchtruim opnieuw zijn ingedeeld, waardoor toestellen niet meer laag over bewoonde gebieden hoeven te vliegen. Ook worden vliegtuigen steeds schoner en stiller. Tegen die tijd kan de groei van Rotterdam The Hague Airport opnieuw worden bekeken, stelt Bruins. ,,Maar altijd met de mens centraal en de mening dat groei geen natuurwet is.”