Kamer steunt pensioenakkoord, maar gesteggel over rekenrente gaat door

De aanhoudende dreiging van pensioenkortingen stelt het zwaarbevochten pensioenakkoord onmiddellijk op de proef. De huidige rekenrente is volgens PvdA en GroenLinks niet per se heilig, dit tot afgrijzen van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

De vier regeringspartijen plus PvdA en GroenLinks gaven vanavond zoals verwacht hun zegen aan het pensioenakkoord. Wel hield PvdA-leider Lodewijk Asscher op een van de meest heikele punten een slag om de arm: de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. ,,We hebben ons nergens op vastgelegd”, zei Asscher daarover. Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver liet doorschemeren op dit punt nog ruimte te zien.

Onafwendbaar

Aanleiding is een advies van een commissie onder leiding van oud-minister – en prominent PvdA’er – Jeroen Dijsselbloem. Die heeft met een pleidooi voor nog strengere rekenregels een bom onder het pensioenakkoord gelegd. Als diens aanbevelingen worden overgenomen, wat het kabinet van plan is, dan zullen dekkingsgraden van pensioenfondsen sneller onder de cruciale grens dalen. Daardoor kunnen kortingen alsnog onafwendbaar worden, allereerst voor pensioendeelnemers in de metaalsector. En dat lot hoopten veel partijen nou juist af te wenden met het akkoord.

Volgens Asscher gaat Dijsselbloems advies over het ‘oude stelsel’ en ‘kan het zijn’ dat er een nieuw advies van Dijsselbloem nodig is, nu wordt overgegaan tot een nieuw stelsel. ,,Er zijn nog allerlei keuzes te maken”, aldus Asscher.

Hond in de pot

Die uitspraak stelt regeringspartijen niet gerust. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg herhaalde in het debat dat hij wil vasthouden aan de ‘risicovrije’ – lees: zeer voorzichtige en dus lage – rente. ,,We hebben over de rekenrente goede afspraken gemaakt”, benadrukt hij. En ook voor de ChristenUnie staat de inhoud van Dijsselbloems advies ‘als een huis’. ,,We kunnen hier niet voorzichtig genoeg zijn”, meent Kamerlid Eppo Bruins, ,,anders dreigt wederom voor jongeren de hond in de pot.”

Asscher zit er echter minder geharnast in. Hoewel hij niet pleit voor kunstmatige verhoging van de rekenrente, zoals SP, PVV, 50PLUS en FvD wél doen, stelt hij tegelijkertijd dat ‘we ons niet arm moeten rekenen.’ Hij wil – net als de vakbonden – dat het aan de zogeheten ‘stuurgroep’ wordt overgelaten om te bepalen of Dijsselbloem om een nieuw advies gevraagd wordt. In dat overleg onderhandelen kabinet, werkgevers en werknemers de komende tijd door over belangrijke details in het akkoord, zoals de compensatie voor afschaffing van de doorsneepremie.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gaf in het debat niet meteen de gewenste duidelijkheid. Hij zei dat ook bij het nieuwe contract wordt vastgehouden aan de risicovrije marktrente. Maar tegelijkertijd is afgesproken dat wetenschappers, toezichthouders en uitvoerders worden betrokken om het nieuwe stelsel in te richten, om bepaalde doelen - zoals indexatie van pensioenen - te halen. ,,Het gaat om de stabiliteit van het stelsel", aldus Koolmees.