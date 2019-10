Kamer steunt D66-plan voor vaccinatie kinderopvang

Minister Blok: Geen Nederland­se IS-strij­ders ontkomen uit kampen in Noord-Sy­rië

11:10 Er zijn ‘volgens onze informatie’ geen Nederlandse IS-strijders ontkomen uit kampen in Noord-Syrië door het Turkse militaire offensief, aldus Minister Blok van Buitenlandse Zaken. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers wil dat de Nederlandse overheid onderzoekt of, en hoe, Nederlandse IS'ers kunnen worden teruggehaald. De coalitie is hopeloos verdeeld over de zaak.