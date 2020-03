Kamer positief over ‘indringende en noodzakelijke’ maatregelen

Wilders was en blijft kritisch. ‘Rutte zijn grootste blunder ooit. In de Tweede Kamer blind het open houden van scholen verdedigen. Nu gaan ze toch dicht. Want Nederland kwam massaal in verzet. Terecht. En Rutte is de grote afwezige bij de persconferentie. Dat zegt genoeg’, twittert hij.



SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ,,Belangrijke en terechte stap om kinderopvang en onderwijs te sluiten. Onze docenten en kinderopvangpersoneel verdienen nu onze onvoorwaardelijke steun. Zij helpen om de zorg - die nu onze frontlinie tegen dit virus vormen - draaiende te houden.’’



PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het ‘verstandige maatregelen in deze moeilijke tijd. Belangrijk dat we ons er allemaal aan houden: onze gezondheid is wat nu telt. Sterkte voor iedereen die geraakt wordt, voor iedereen die doorwerkt om ons hier doorheen te slepen.’