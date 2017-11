Kamer niet onverdeeld enthousiast om aanschafsubsidie elektrische auto’s

Ook de PVV, de tweede partij van Nederland, is glashelder. ,,Als de consument wil kiezen voor een grote en zware auto, heb ik daar geen problemen mee. Het is vooral voor Henk en Ingrid niet weggelegd om een dure Tesla aan te schaffen, dus het overstappen naar alleen maar elektrisch rijden in 2030 zien wij niet als haalbaar”, zegt Kamerlid Roy van Aalst. De PVV ziet ook niets in door de overheid opgelegde subsidies, verplichtingen of verboden als het gaat om elektrisch rijden.



De linkse partijen staan daar lijnrecht tegenover. Met het klimaatakkoord in de hand is het nieuws dat autobezitters weer voor 'groot en zwaar' gaan volgens de SP ‘een ongewenste ontwikkeling’. ,,Nu is het van groot belang deze elektrische (ex-lease)auto’s in Nederland te houden en haalbaar te maken voor de autorijder”, aldus SP’er Cem Laçin. ,,Dat kan door een aanschafsubsidie en subsidie op laadpalen. Het kabinet wil dat nieuwe auto’s in 2030 emissieloos zijn, terwijl autofabrikanten aangeven dat dit onmogelijk is. Hoe gaat dit kabinet deze maatregel waarmaken?”



In het regeerakkoord staat inderdaad, zoals de SP zegt, het ‘streven’ dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. ,,We zorgen ervoor dat we met voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar zijn voor een nieuw wagenpark”, schrijven de coalitiepartijen. Maar dat is niet genoeg, denkt ook Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). ,, Mensen ademen nu al slechtere lucht in door zwaardere grotere auto’s. De aanschafsubsidie van de RAI is dus een goed idee. Daarnaast zijn er snel meer laadpalen nodig.”