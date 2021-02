Kamer komt terug van reces voor debat over avondklok

De Tweede Kamer komt waarschijnlijk morgen terug van reces om te debatteren over de avondklok. Ook de Eerste Kamer is gevraagd snel bijeen te komen, bronnen denken dat dit vrijdag wordt.

Het kabinet durft er niet op te gokken dat de rechter vrijdag alsnog toestemming geeft om de avondklok door te laten gaan. Dus heeft het gisteren als de wiedeweerga een spoedwet gemaakt die de avondklok op een andere manier mogelijk maakt.

Gisteren oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat de avondklok geen goede juridische basis was. Kort gezegd: het kabinet heeft er volgens de rechter de verkeerde wet voor gebruikt. Daarop ging het kabinet direct in hoger beroep. Tussen nu en de uitspraak in dat beroep (waarschijnlijk vrijdag) blijft de avondklok van kracht.

Volgens het kabinet moet de avondklok voorlopig nog even blijven om de corona-epidemie te kunnen bestrijden. De maatregel beperkt het aantal contacten tussen mensen. Zeker nu de veel besmettelijker Britse variant van het virus rondgaat, dreigt het aantal mensen dat ziek wordt anders fors op te lopen.

Nieuwe wet

Gisteren begonnen juristen op het ministerie van Justitie en Veiligheid direct te werken aan een nieuwe wet. Die is gisteravond voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd, vandaag gaat hij naar de Tweede Kamer. Die krijgt vandaag nog de tijd om de wet te bestuderen en schriftelijke vragen te stellen. Naar alle waarschijnlijkheid is dan morgen het debat en de stemming over de wet.

Ook de Eerste Kamer is gevraagd snel naar de nieuwe wet te kijken. Als het parlement voor of op vrijdag instemt met de spoedwet, is de uitspraak van het Hof in Den Haag niet meer van belang. Ook als die de voorzieningenrechter in het gelijk stelt, kan de avondklok dan toch van kracht blijven. Op die manier wedt het kabinet op twee paarden tegelijk.

