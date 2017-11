Kamer: Kijk of financiering scholen anders kan

Dat laatste gebeurt dan nauwelijks, bleek uit een rapport dat deze krant met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (wob) in handen kreeg. Daaruit blijkt dat scholen vasthouden aan een verouderde functiewaardering bij de beloning van hun leraren. Als besturen de nieuwe versie zouden gebruiken, kunnen ze docenten meer salaris geven. Lerarenactiegroep PO in Actie stelt dat de onderwijsbonden de belangen van leraren verkwanselen.



CDA-Kamerlid Michel Rog noemt het verhaal herkenbaar. ,,In het basisonderwijs is 3 procent minder salaris bijgekomen dan in het voortgezet onderwijs. We hebben afgesproken dat 40 procent van de basisschoolleraren naar een hogere salarisschaal zouden gaan. Dat waren niet alleen afspraken tussen werkgevers en werknemers, maar óók met de overheid. En die zijn niet nagekomen.''



Volgens Rog ging het in dit geval om ‘duidelijk geld met een doel’. ,,Daar moeten we goede afspraken over maken.''