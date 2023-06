Kamer blokkeert strengere eisen voor huizenverkoop, gemeente krijgt niet meer te zeggen

Het plan was onderdeel van de nieuwe Huisvestingswet van het kabinet. Die regelt dat gemeenten huurhuizen en nieuwbouwwoningen vaker dan nu mogen reserveren voor bijvoorbeeld eigen inwoners, lagere inkomens of mensen met beroepen waar een tekort aan is zoals leraren. Onderdeel van de wet was ook dat er strengere regels zouden komen voor bestaande koopwoningen. Maar dat onderdeel is nu uit de wet gehaald.



De Jonge wilde in de Huisvestingswet opnemen dat gemeenten de mogelijkheid geven om koopwoningen tot 355.000 euro alleen nog te bestemmen voor mensen met een lager of middeninkomen. Omdat het nu voor lagere inkomens lastig is om op de krappe koopmarkt op te bieden tegen mensen die meer te besteden hebben, zouden gemeenten rijkere aspirant-kopers geen toestemming mogen geven een goedkoper huis te kopen. Hoewel het er vorige week even op leek dat dat plan op een meerderheid van de Tweede Kamer kon rekenen, veranderde oppositiepartij PVV plots van mening waardoor er een meerderheid tegen was.



De Kamer stemde wel in met de rest van de nieuwe Huisvestingswet. Daardoor kunnen gemeenten vanaf volgend jaar meer regels stellen aan de verdeling van huurwoningen en nieuwbouwhuizen. Zij mogen bij de uitgifte van huisvestingsvergunningen vaker voorrang geven aan personen die maatschappelijke of economische binding hebben met de gemeente. Ook mogen er meer eisen gesteld worden dan nu, bijvoorbeeld door voorrang te geven aan mensen met een beroep waar een tekort aan is in een gemeente zoals verpleegkundigen, leraren of agenten.