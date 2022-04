Kabinetsplan: adoptie uit buitenland voortaan via de overheid

NIEUWE DOCUMENTEN ONTHULD De Jonge: ‘Ik had meer informatie moeten geven over rol bij Sy­wert-deal', oppositie boos over incomplete stukken

Hugo de Jonge erkent dat hij onvoldoende informatie heeft verschaft over zijn rol in aanloop naar de miljoenendeal met Sywert van Lienden. Een dag voor het Kamerdebat gaat de minister door het stof voor het feit dat hij niet het volledige verhaal heeft verteld over zijn bemoeienis en contact met en over Sywert. Inmiddels zijn er honderden extra appberichten gepubliceerd. De oppositie neemt geen genoegen met excuses en de stukken.

6 april