Kabinet zit met kerstdilemma: ‘Hooguit iets meer mensen aan kerstdis’

Snel kwam te laat uit de tunnel: ‘Ik zat vast in het defensief’

25 november De compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire heeft volgens oud-staatssecretaris van Financiën Menno Snel veel te lang op zich laten wachten. De Belastingdienst was te defensief en hij is daar te veel in mee gegaan, zei hij tegen de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. ,,Dit is niet uitlegbaar.”