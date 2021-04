Kabinet ziet ‘lichtpuntjes’, dus gaan terrassen open en de avondklok weg

Hoewel de besmettingscijfers nog relatief hoog zijn, staan diverse seinen toch op groen, stelde het kabinet gisteren. In het Catshuis kregen bewindslieden zondag ‘lichtpuntjes’ voorgespiegeld, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD): ,,In de ziekenhuizen is het nog razend druk, maar we zien wel een afname in het dagelijks aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt.’’

Ook beddencoördinator Ernst Kuipers ziet een afvlakking van de groei. ,,We hebben een afbuiging van het aantal nieuwe opnames per dag’’, zei Kuipers (Erasmus MC, Landelijk Netwerk Acute Zorg). ,,Het lijkt er sterk op dat we over de piek heen zijn wat betreft het aantal nieuwe opnames. In deze fase komt het moment om na te denken hoe je voorzichtig stapsgewijs bepaalde maatregelen kunt versoepelen.’’

Glas

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) wilde er gisteren niet op vooruitlopen, vanavond is er weer een persconferentie: ,,Vorige week was het te vroeg om die stap te zetten, maar we kijken van week tot week. Je moet de cijfers over afgelopen week bekijken in combinatie met de prognoses voor de komende week, die hebben we pas afgelopen zondag gekregen.” Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zei: ,,Ik wil niet zeggen dat we het licht hebben gezien, maar we gingen wel met een goed gemoed naar buiten bij het Catshuis.”



Ook binnen het OMT klinken meer optimistische teksten, al zijn de experts voorzichtiger over het moment waarop alles mogelijk wordt: ,,De afvlakking, het plateau, is te zien. Je kan altijd langer wachten om zeker te zijn, maar dat is aan de politiek.” Een andere ingewijde zegt: ,,De modellen gaan de goede kant op. Je kan alleen twijfelen of 28 april al het moment is, of dat een week later toch beter is.”