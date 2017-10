Kabinet zet vaart achter taks op afgelost huis

Oppositiepartij 50Plus is verbijsterd over de grote haast en verdenkt het kabinet ervan dat ze de ongemakkelijke discussie zo snel mogelijk wil begraven, nu er in maart raadsverkiezingen zijn. ,,Dit is een overval bij nacht in plaats van een keurige behandeling bij daglicht”, zegt Kamerlid Martin van Rooijen.



Door de afschaffing van de Wet-Hillen gaan mensen met een afgelost huis stapsgewijs weer belasting betalen voor hun woongenot in de vorm van het eigenwoningforfait. Zij waren sinds 2005 daarvan vrijgesteld, om huizenbezitters te stimuleren af te lossen. Maar omdat aflossing sinds 2013 verplicht is om nog hypotheekrenteaftrek te kunnen ontvangen, vindt de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de uitzondering overbodig geworden.



Al voor dat de inkt van het regeerakkoord droog was, stak een storm van protest op. De nieuwe coalitie besloot daarop prompt de Wet-Hillen niet in twintig maar dertig jaar af te schaffen. Dit moet uiteindelijk bijna 1,1 miljard euro voor de schatkist opleveren, waarvan 35 miljoen in beginjaar 2019.