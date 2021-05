Kabinet wil wel versoepelen, maar beslist pas volgende week definitief

LOCKDOWNOf dierentuinen, sportscholen en pretparken inderdaad 18 mei open kunnen, maakt het kabinet pas komende maandag definitief bekend. Het voornemen om ‘stap 2' van het openingsplan te zetten is er wel nu de piek van de ziekenhuisopnames voorbij lijkt, maar betrokkenen willen eerst zien of de daling werkelijk doorzet.

Dat bevestigen ingewijden. Morgenavond is er wel een persconferentie over de nieuwe versoepelingen en de mogelijkheden voor de zomervakantie, maar de voornemens zijn voorwaardelijk: pas als de daling van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames doorzet, hakt het kabinet maandag 17 mei de knoop door, meldt een bron. ,,We willen stap twee zetten, mits de daling aanhoudt. Dal zal de boodschap morgen worden.”

Stap twee uit het openingsplan betekent dat ‘doorstroomlocaties’ als attractieparken en dierentuinen onder voorwaarden opengaan, dat binnensporten (zoals fitness) mogelijk wordt, teamsporten buiten weer mogen, openluchttheaters ruimte krijgen en dat er mogelijk weer meer mogelijk wordt voor buitenhoreca, bijvoorbeeld ruimere openingstijden. Ook de sekswerkers zouden weer aan de slag kunnen, meldt een ingewijde.

Aantal ic-patiënten daalt opnieuw

Het Outbreak Management Team (OMT) wil liefst een daling van 20 procent zien bij de ziekenhuisopnames. De vraag is of die drempel deze week gehaald wordt en of het kabinet dat percentage exact zo overneemt. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is vandaag wel voor de vijfde dag op rij gedaald, met 10 patiënten, tot 757 in totaal. Momenteel ligt het aantal nieuwe opgenomen coronapatiënten gemiddeld zo'n 10 procent lager dan een week eerder. Het aantal nieuwe coronagevallen lag met 5910 vandaag ook flink onder het weekgemiddelde.

Na overleg op het ministerie van Algemene Zaken zei demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vanmiddag daarom dat de cijfers ‘toch wel een goede kant op lijken te gaan.’ Wel waarschuwde zijn collega Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dat versoepelen niet ‘tot versloffen’ mag leiden: ,,De GGD heeft sinds Koningsdag aanzienlijk meer clusters te verwerken in het bron- en contactonderzoek dan daarvoor. Dus wat we moeten doen is met elkaar weliswaar heel voorzichtig stappen zetten in de versoepeling, maar wel echt oppassen dat die versoepelingen niet leiden tot versloffing van ons gedrag”, zei De Jonge.

Volgens modellen van het RIVM zou de piek van de derde golf in de ziekenhuizen de eerste week van mei voorbij zijn. Dat lijkt aardig te stroken met de praktijk, maar betrokkenen waarschuwen dat de grafieken soms na een dip weer omhoog schieten: ,,Je wilt zekerder zijn dat het een daling is en geen zaagtand terug omhoog wordt”, zegt een bron. Daarom koopt het kabinet nu meer tijd voor het definitieve besluit en bouwt het een ‘noodrem-optie’ in op maandag.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geven een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland. © ANP

Bekijk hier al onze video’s over de lockdown: