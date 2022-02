Kabinet wil versoepelen: cultuur en horeca langer open, nachtleven met toegangstest

videoHet kabinet is van plan een flinke stap te zetten naar het oude normaal. Als RIVM-prognoses het toelaten kan het thuiswerkadvies geschrapt worden en kunnen de sluitingstijden in de horeca en cultuur worden verruimd naar middernacht. Ook kunnen de 1,5 meterplicht en vaste zitplaats weg. Juridische voorbereidingen voor deze versoepelingen worden alvast getroffen.

Dat bevestigen Haagse ingewijden na een extra ministerraad vanochtend over de corona-aanpak. Als de versoepel-agenda doorgaat, worden de sluitingstijden verruimd naar middernacht, kunnen de 1,5 meterregel en vaste zitplek vervallen op plekken waar de 3G-coronapas geldt en kan het nachtleven open met 1G, iedereen toegangstesten dus.

Die optie wordt nu besproken met ondernemers uit die sector, bevestigt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66). ,,Daar spreek je over: kun je zolang het nodig en relevant is met 1G open?” Als de druk op de ziekenhuizen beperkt blijft, kan de coronapas later deze maand helemaal vervallen. Het kabinet treft alvast voorbereidingen om verder uit de lockdown te gaan, dinsdag volgt het formele besluit.

Als het doorgaat, kunnen theaters, bioscopen, cafés en restaurants weer op volledige capaciteit open. ,,Vanochtend was er een overleg over de juridische haken en ogen”, meldt een Haagse bron. ,,Als je snel meer wil verruimen heb je te maken met wetgevingstrajecten. Dat moet je voorbereiden.”

Kuipers is ‘voorzichtig optimistisch’ over de mogelijkheden, zei hij woensdagmiddag tijdens de pauze van een debat in de Tweede Kamer: ,,We zien een sterke stijging van het aantal besmettingen maar gelukkig valt de druk op de zorg naar verhouding mee. Maar wat mogelijk is, hangt eerst af van het advies van het OMT. En dan moeten we in het kabinet daarover spreken, ook over de risico’s. Want het zijn echt grote aantallen besmettingen.”

Gisteren werd al duidelijk dat de verbeterde coronasituatie een flinke stap terug uit de lockdown toestaat.



Of dat definitief kan, hangt af van de nieuwe RIVM-prognoses die vrijdag aan het Outbreak Management Team gepresenteerd worden. Die plaatjes zullen veel van de politieke speelruimte bepalen, weten bronnen. ,,Er wordt gesproken over de 3G-coronapas en waar je die nog inzet", meldt een andere ingewijde. ,,Ook over 1G voor het nachtleven. Maar dat vergt echt nog extra gesprekken.” De mogelijkheid van 2G - alleen gevaccineerde en genezen personen welkom - vervalt, nu een Kamermeerderheid zich daartegen keert.

Persconferentie

Dinsdag geeft minister Kuipers in zijn eentje de coronapersconferentie, dus zonder premier Rutte. Die is afwezig vanwege verplichtingen in de Eerste Kamer, ook wil het kabinet met de corona-aanpak een nieuwe fase in, met minder crisisbesluitvorming en dus vaker zonder de premier in beeld.

Volledig scherm Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (D66). © ANP