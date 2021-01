Kabinet wil selectie op leeftijd op intensive care verbieden

Artsenorganisaties hebben een draaiboek opgesteld voor het slechtst denkbare scenario, waarin de toestroom van coronapatiënten zo hoog is dat het aantal bedden op de ic’s niet toereikend is. Er moet dan mogelijk geselecteerd worden op niet-medische gronden voor wie er nog wel plek is.

In het draaiboek is allereerst bepaald dat patiënten die naar verwachting kort op de ic zullen liggen, bijvoorbeeld na een ongeluk of voedselvergiftiging, voorrang krijgen op coronapatiënten, die relatief lang een bed bezet houden. Ook onmisbare zorgmedewerkers komen eerder in aanmerking voor een plek.

Ethische afwegingen

Daarna wordt volgens het draaiboek gekeken naar leeftijdsgroepen, waarbij jongeren voor ouderen gaan. Van Ark spreekt van ‘weloverwogen ethische afwegingen’, maar toch wil het kabinet daar niet aan, omdat het ,,elk leven gelijkwaardig” vindt. Ook de Tweede Kamer sprak zich al uit tegen selectie puur op grond van leeftijd.

Van Ark benadrukt dat deze stap los moet worden gezien van de huidige drukte in de ziekenhuizen. Het kabinet en de zorgsector doen er alles aan om te voorkomen dat het zwartste scenario werkelijkheid wordt. Het daadwerkelijk toepassen van het draaiboek is ,,nu niet en hopelijk nooit aan de orde”.

Massale toestroom

Het kabinet waarschuwde eerder ook al voor leeftijdsdiscriminatie en stuurde de medisch specialisten met huiswerk terug. Maar zij blijven bij het generatie-criterium als andere (medische) afwegingen geen verschil maken.

In Nederland ligt het hoogste niveau van de crisisfase vermoedelijk rond de 2400 ic-bedden (nu zijn in totaal circa 980 ic-plekken bezet). In maart leken de ziekenhuizen af te stevenen op deze strikte triagefase door de grote aantallen nieuwe coronapatiënten, maar een protocol was daar nog niet voor.

