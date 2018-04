Kabinet wil makkelijker ontslag werknemer

Ontslag wordt mogelijk als er sprake is van een combinatie van omstandigheden, blijkt uit een concept-wetsvoorstel dat vandaag openbaar is geworden.



Nu kun je pas je baan kwijtraken als er aantoonbaar en volledig sprake is van één van de acht gronden voor ontslag: verval van arbeidsplaatsen, langdurige arbeidsongeschiktheid, frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen, disfunctioneren, verwijtbaar handelen en nalatigheid, werkweigering, verstoorde arbeidsrelatie of andere omstandigheden.



Volgens het voorstel wordt het straks voor de rechter mogelijk om het ontslag van iemand toe te staan die bijvoorbeeld af en toe verzuimt, niet helemaal goed functioneert en wel eens ruzie heeft gemaakt met de baas.



De ontslagvergoeding gaat wel 50 procent omhoog als de werkgever deze methode gebruikt om van een werknemer af te komen, maar toch ziet het kabinet deze ingreep als waardevol.



,,Het is van belang dat werkgevers er vertrouwen in kunnen hebben dat ze een werknemer kunnen ontslaan in een situatie waarin op basis van de huidige ontslaggronden de arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden door de rechter, maar waarin een einde van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs aan de orde is. Naar verwachting zijn zij dan eerder bereid om werknemers een vast contract aan te bieden", aldus minister Koolmees (Sociale Zaken).

Proeftijd

Het kabinet wil ook, zoals al aangekondigd in het regeerakkoord, de proeftijd voor vaste contracten verlengen van twee maanden naar vijf maanden. Verder worden de regels rond de opeenvolging van tijdelijke contracten soepeler. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan; dit wordt drie jaar.

Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. Goede voorbeelden hiervan zijn een voetbalcoach of een seizoenswerker.