Kabinet wil haast maken met uitvoeren van boerkaverbod

Afgelopen juni werd het boerkaverbod door de Eerste Kamer goedgekeurd, maar de wet is nog altijd niet ingevoerd. Daarvoor moeten eerst gesprekken worden gevoerd met verschillende sectoren, zoals ziekenhuizen en gemeenten. Staatssecretaris Knops zei vanmiddag in de Tweede Kamer dat die gesprekken snel gestart worden, zodat de wet op 1 juli in kan gaan.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is niet van plan om het boerkaverbod te handhaven, zo liet ze afgelopen vrijdag weten. ,,Ik vind dat zó niet bij onze stad passen”, zei ze. Ook Utrecht en Rotterdam weigeren boetes uit te delen aan boerkadragers.

‘De wet geldt ook in Amsterdam’

,,Ongepast”, noemt Knops de uitspraken van Halsema. ,,Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat de burgemeester van Amsterdam bij dit standpunt blijft, want daarmee handelt ze niet conform de wet. De wet geldt overal. Niet alleen in Den Haag, ook in Amsterdam. Ik ga er vanuit dat deze uitspraken in de praktijk herroepen worden.”

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken noemde de uitspraken van Halsema gisteren ‘prematuur’. Haar vervanger Knops gaat verder in zijn oordeel en zegt nu dat Halsema moet terugkomen op haar uitspraken.