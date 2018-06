Kabinet wil geen vuurwerkverbod: 'Te vergaand'

Politie is teleurgesteld

De politie is 'zwaar teleurgesteld', zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen politieambtenaren. ,,Agressie en geweld tegen politie is een groot probleem tijdens de jaarwisseling. Door een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen los je daar een groot deel van op.'' Volgens Verkuijlen heeft de politiek met het OVV-rapport 'dé kans' om maatregelen tegen de overlast met oud en nieuw te nemen. ,,Door dat niet te doen, missen ze nu een schot voor open doel."



Het plan van de minister en de staatssecretaris om gemeenten zelf te laten beslissen over vuurwerk- en vuurwerkvrije zones noemt hij 'niet te handhaven'. ,,Het is voor agenten onmogelijk om in het heetst van de strijd te zien voor welke straat een verbod geldt en voor welke niet.'' Ook noemt hij het dubbel dat in wijken waar een afsteekverbod is, vuurwerk nu wel gewoon in de winkels aldaar verkocht kan worden.



De politie pleit al langer voor een verbod op dit vuurwerk. Korpschef Erik Akerboom sprak eerder van een 'ernstige bedreiging' voor agenten, andere hulpverleners en het publiek. Ook onder meer oogartsen, de Dierenbescherming en verzekeraars willen een vuurpijl- en knalverbod.